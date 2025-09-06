300 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleşti: "Anka Kuşu gibi küllerimizden doğuyoruz"

Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim töreni gerçekleşti. Bakan Kurum, "Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz" dedi. Hak sahibi vatandaşlara anahtarlarını teslim eden Erdoğan, tören sonrası depremzede bir aileyi yeni evlerinde ziyaret etti.

Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

KURUM: ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMİZDEN DOĞUYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, kendisini öz evlatları gibi bağırlarına basan Malatyalılara teşekkür etti.

Gece gündüz demeden çalıştıkları deprem bölgesindeki her şehir için bir büyük hayali daha gerçekleştirdiklerini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla, coşkuyla teslim ediyoruz. Bizi gün gün, saat saat, dakika dakika bu büyük hedefe koşturan, bize millete hizmet davasında her kula nasip olmayacak bu şerefi bahşeden Cenabıallah'a hamdediyorum. Yeni yuvalarımızın afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, evlerine kavuşan tüm kardeşlerime sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz.

Her an umutlarımız yeniden yeşeriyor. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz ve baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Evet bugün Malatya'da on binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkıyor."

Bakan Kurum, tarihin yeniden yazıldığını ve her şeyin yeniden başladığını belirterek şunları ifade etti:

"Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Kardeşlerim, biz Malatyalı depremzedelerimiz için depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, onlar ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına işte şu minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz.

Onların iftiralarına, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla 11 ilimizde, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlanışla cevap vereceğiz. Bu yolda bize güvenenler, bize inananlar için koşacağız. Ardımızda dağ gibi duran babalarımız için çalışacağız. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Tek bir an bile durmayacağız. Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."

Yapımı tamamlanan evlerin hayırlı olmasını dileyen Kurum, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anahtar teslimi yapılan yeni konutların, iş yerlerinin ve açılışı gerçekleştirilen yatırımların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yeni yuvalarda huzurlu, bereketli ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Erdoğan, konuşmasını "Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." sözleriyle tamamladı.

ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.
Ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yeni konutlarının hayırlı olmasını diledi ve aileyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

