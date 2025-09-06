300 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleşti: "Anka Kuşu gibi küllerimizden doğuyoruz"

Bakan Kurum, tarihin yeniden yazıldığını ve her şeyin yeniden başladığını belirterek şunları ifade etti:

"Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Kardeşlerim, biz Malatyalı depremzedelerimiz için depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, onlar ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına işte şu minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz.

Onların iftiralarına, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla 11 ilimizde, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlanışla cevap vereceğiz. Bu yolda bize güvenenler, bize inananlar için koşacağız. Ardımızda dağ gibi duran babalarımız için çalışacağız. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Tek bir an bile durmayacağız. Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."

Yapımı tamamlanan evlerin hayırlı olmasını dileyen Kurum, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.