300 mezara gözü gibi bakıyor: Avrupa'dan müşterileri var
Eskişehir'de kabir bakım işi yapan Namık Kemal Şahinli, yakınları genelde Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde olan 300'ü aşkın mezara 23 yıldır adeta gözü gibi bakıp, bakımını yapıyor. Milletvekilinden ev hanımına kadar birçok meslek grubundan müşterisi olan Kemal Şahinli, "Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım" dedi.
Eskişehir'de yaşayan ve 23 yıldır mezar bakımı işi ile uğraşan 46 yaşındaki Namık Kemal Şahinli, bu alanda çalışan nadir insanlardan biri olarak öne çıkıyor. İşini çok severek yapan, "Bir daha dünyaya gelsem yine mezar bakımcısı olurdum" diyen Şahinli'nin, Eskişehir ve diğer illerin yanı sıra yurtdışından müşterileri var. Genellikle müşterileri Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde olan Şahinli, hava şartlarına göre belirli aralıklarla 300'ü aşkın mezardan sorumlu.