300 mezara gözü gibi bakıyor: Avrupa'dan müşterileri var

MEZARLARA SU DÖKEREK MESLEĞE BAŞLADI

Mesleğe mezarlara su dökerek başladığını belirten Namık Kemal Şahinli, "Dört yıl önce, 5 Ekim 2021 tarihinde tesadüfen Eskişehir'e geldim. Bir ablamızın babasının mezar düzenlemesi içindi. Bir daha da Ankara'ya dönmedim. İyi ki gelmişim, bilseydim 20 yıl önce gelirdim. Bu mesleğe şöyle başladım; iş bulamamıştım zamanında. O zaman 23-24 yaşındaydım. Ankara Karşıyaka Mezarlarında bir tanıdık vasıtasıyla cenazelere su dökmeye giderdik, bahşiş karşılığı. Ama benim yaşım büyük olduğu için ben bir iki defa döktüm, sonra zoruma gitti. Dedim ki, ‘Ben çiçekçi olacağım.' O gün orada yaşlı bir teyzeye yardımcı olmuştum, bana normalin üzerinde bir para verdi. Ben o parayla gittim kartvizit bastırdım. O gün çiçekçi oldum. Bir daha da cenazeyi su dökmedim" dedi.



Dışardan çok ürkütücü bir meslek yorumları aldığını söyleyen ve "Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım" diyen Namık Kemal Şahinli şöyle devam etti:



"Yıllardır severek yaptığım bir iş. Bir daha gelsem yine yaparım. Bazı insanlar var yurt dışında ya da şehir dışında yaşayanlar. Eskişehir içinde yaşayıp da işinden gücünden bir türlü fırsat bulup da mezar ziyaretine gelemeyen insanlar da var. Sosyal medyadan ya da farklı mecralardan bize ulaşıyorlar bir şekilde. Ne yaptığımızı soruyorlar, nasıl yaptığımızı soruyorlar, fikir alıyorlar. Eğer hesaplarına, kitaplarına gelirse ki biz zaten insanları çok fazla zorlamıyoruz. Bir de sevdiğimiz bir iş, insanlara yardımcı oluyoruz. Hava şartlarına göre haftada bir iki defa düzenli bakım yapmış olduğumuz kabirleri ziyaret ediyoruz. Sulamasını yapıyoruz, taşını yıkıyoruz, varsa yabani otlarını temizliyoruz. Varsa solan çiçekleri yeniliyor ve mezar sahiplerine de farklı zamanlarda fotoğraflarını gönderiyoruz. Gelemeyen mezar sahipleri kabirlerinin ne durumda olduğunu görebiliyorlar."



