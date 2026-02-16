300 milyon liralık Onlyfans operasyonunda 17 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen fotoğraf ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş, daha önce kapatılan platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı belirlenmişti.

Şüphelilerin yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirlerle taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmişti.