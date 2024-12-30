31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?

Yılbaşı tatili öncesinde gündeme gelen konulardan biri de toplu taşıma oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde resmi tatillerde ücretsiz toplu taşıma uygulaması bir süredir devam ediyor. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?

31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi? - 1

Yılbaşı etkinliklerinin gerçekleşeceği 31 Aralık öncesi ücretsiz toplu taşıma uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (metro, metrobüs, marmaray, otobüsler) ücretsiz mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi? - 2

Karara göre, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.
Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.

31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi? - 3

Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.

31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi? - 4

BAKAN URALOĞLU DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerini kullandı.

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