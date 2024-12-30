31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?
Yılbaşı tatili öncesinde gündeme gelen konulardan biri de toplu taşıma oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde resmi tatillerde ücretsiz toplu taşıma uygulaması bir süredir devam ediyor. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?
Yılbaşı etkinliklerinin gerçekleşeceği 31 Aralık öncesi ücretsiz toplu taşıma uygulamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (metro, metrobüs, marmaray, otobüsler) ücretsiz mi?