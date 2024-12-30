31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?

Karara göre, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.

Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.