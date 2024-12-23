31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.



31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.



Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.



YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.



Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.