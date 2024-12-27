31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri)
31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? olacak sorusunun yanıtı, 2025 yılına kısa bir zaman kala araştırılmaya başladı. 31 Aralık'ı 1 Ocak tarihine bağlayacak olan gece yılbaşı eğlencesine katılacak olan vatandaşlar, şimdiden tatil araştırmalarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak resmi tatil olacak. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
2025 yılına girilmesine sayılı günler kala, vatandaşlar 31 Aralık gününün tatil mi yoksa yarım gün mü olup olmadığını merak etmeye başladı. 2025 resmi tatil günlerinin belli olmasıyla birlikte, 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?