31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri)

2025 yılına girilmesine sayılı günler kala, vatandaşlar 31 Aralık gününün tatil mi yoksa yarım gün mü olup olmadığını merak etmeye başladı. 2025 resmi tatil günlerinin belli olmasıyla birlikte, 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?