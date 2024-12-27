31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri)

31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? olacak sorusunun yanıtı, 2025 yılına kısa bir zaman kala araştırılmaya başladı. 31 Aralık'ı 1 Ocak tarihine bağlayacak olan gece yılbaşı eğlencesine katılacak olan vatandaşlar, şimdiden tatil araştırmalarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak resmi tatil olacak. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri) - 1

2025 yılına girilmesine sayılı günler kala, vatandaşlar 31 Aralık gününün tatil mi yoksa yarım gün mü olup olmadığını merak etmeye başladı. 2025 resmi tatil günlerinin belli olmasıyla birlikte, 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

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31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri) - 2

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir.

31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.

Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri) - 3

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? (2025 resmi tatil günleri) - 4

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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