31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı öncesi çalışanlarım gündeminde

31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığı yüz binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 31 Aralık yılbaşı akşamını sevdikleriyle geçirmek isteyen ve 1 Ocak resmi tatilinde dinlenecek olan vatandaşlar, bu tarihlerle ilgili resmi tatil bilgisini araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi?