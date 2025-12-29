31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı öncesi çalışanlarım gündeminde
2026 yılına girmeye kısa bir zaman kala milyonlarca kişi yılbaşı programlarını yapmaya başladı. 31 Aralık Çarşamba gününü 1 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece kutlanacak olan yılbaşı öncesinde, "31 Aralık yarım gün mü?" sorusu çalışanların gündeminde yer alıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi? İşte resmi tatil bilgisi.
31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığı yüz binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 31 Aralık yılbaşı akşamını sevdikleriyle geçirmek isteyen ve 1 Ocak resmi tatilinde dinlenecek olan vatandaşlar, bu tarihlerle ilgili resmi tatil bilgisini araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, yılbaşı gecesi olacak.
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.