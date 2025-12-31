31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? Bugün bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
31.12.2025 08:33
NTV - Haber Merkezi
31 Aralık'ta akşamı kutlanacak yılbaşı nedeniyle resmi tatil araştırmaları on binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 31 Aralık akşamını 1 Ocak'a bağlayan gece kutlanan yılbaşı nedeniyle bugün tüm yurtta etkinlikler olacak. Vatandaşlar ise özel işleri nedeniyle bankalar, kargolar, noterler ve eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? Bugün bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil veya yarım gün değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, yılbaşı gecesi olacak.
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.
31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Yılın son günü olan 31 Aralık'ta bankaların açık olup olmadığı, özel işlerini halletmek isteyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı.
31 Aralık'ta bankalar açık olacak. Yılbaşı tatili arefesi olarak bilinen 31 Aralık tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmiyor.
31 ARALIK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
31 Aralık'ın, resmi tatil olmaması nedeniyle, kargo firmalarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
PTT Kargo, 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için 8.30 ve 17.30 arası çalışmaya devam edecek. Diğer özel kargo şirketleri ise 09.00 ve 18.00 arası çalışma saatlerinde hizmet verecek.
31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?
Noterler, 31 Aralık resmi tatil olmadığı için bugün çalışacak. Fakat 1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle noterler perşembe günü kapalı olacak.
Buna göre; Noterler, 31 Aralık Çarşamba günü açık olacak. 1 Ocak'ta mesai yapmayacak olan noterler mesaiye 2 Ocak Cuma gününden itibaren devam edecek.
31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?
31 Aralık tarihinde eczaneler açık olacak. Eczaneler 09.00 ve 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.