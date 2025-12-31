31 Aralık yarım gün mü yoksa resmi tatil mi olacak sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bugün hem yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapacak hem de bankalar ve noterlerdeki özel işlerini halledecek olan vatandaşlar, kurumların resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? Bugün bankalar, kargolar, noterler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu?