31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatili öncesi gündemde
22.12.2025 09:35
Deniz Ogan
Yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşlar yılbaşı programlarını yapmaya başladı. Yılbaşı akşamı için plan yapan vatandaşlar, 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün mü, yoksa tatil mi olup olmadığını merak ediyor.
2025 yılının son günlerine yaklaşırken, milyonlarca çalışan ve öğrenci planlarını netleştirmek için 1 Ocak yılbaşı tatiline kilitlendi. Mevzuata göre 1 Ocak'ta resmi tatil nedeniyle çalışmayacak olan vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, yılbaşı gecesi olacak.
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.