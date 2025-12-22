31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatili öncesi gündemde

2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, yılbaşı gecesi olacak.

2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.