31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yeni yıl öncesi gündemde

2026 yılbaşı için planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da 31 Aralık gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil takvimine göre 1 Ocak'ın tam gün resmi tatil olması kesin olsa da, bu tarihin hemen öncesindeki 31 Aralık günü için planlamalar büyük önem taşıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?