31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yeni yıl öncesi gündemde
15.12.2025 12:08
NTV - Haber Merkezi
Yeni yıla kısa bir zaman kala 31 Aralık ve 1 Ocak tarihiyle ilgili tatil araştırmaları başladı. 2026 yılına girmenin coşkusunu sevdikleri, arkadaşları ve aileleriyle geçirecek olan birçok kişi, "31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 yılbaşı resmi tatili bu yıl perşembe gününe denk gelecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
2026 yılbaşı için planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da 31 Aralık gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil takvimine göre 1 Ocak'ın tam gün resmi tatil olması kesin olsa da, bu tarihin hemen öncesindeki 31 Aralık günü için planlamalar büyük önem taşıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder.
Öte yandan 1 Ocak günü resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
2026 YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANACAK?
2026 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesini, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe bağlayan gece, yılbaşı gecesi olacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.