31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu’na 31 Mart yerel seçimleri için 2 Nisan’da başlayan olağan itiraz süreci, bugün 17.00 itibarıyla sona erdi. YSK bu süreçte, 81 itiraza ilişkin nihai karar verdi. CHP’nin yaptığı 24 itiraz reddedilirken, AK Parti’nin 18 itirazından 1’i kabul edildi, 17’si reddedildi.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 1

Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 2

Seçimlere itiraz süreci 2 Nisan günü başladı. Buna göre, 2 Nisan Salı günü saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz edildi.

İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar ise 2 gün içerisinde, yani 4 Nisan’a kadar karara bağlandı.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 3

İlçe seçim kurulundan çıkan kararlara itiraz eden siyasi partiler ve bağımsız adayların bir sonraki durağı il seçim kurulları oldu.

İl seçim kurullarına 5 Nisan Cuma gününe kadar itiraz etme hakları olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların yapmış oldukları itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar gününe kadar sonuçlandı.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 4

İl seçim kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların adresi ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu.

YSK, siyasi partilerin ve bağımsız adayların il seçim kurulları kararlarına karşı yaptığı itirazları değerlendirilmeye devam ederken, son itirazları ise bugün saat 17.00’ye kadar kabul etti.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 5

81 İTİRAZ İÇİN KARAR VERİLDİ

Bu durumda siyasi parti ve bağımsız adayların 2 Nisan’da başlayan olağan itiraz süreci 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona ermiş oldu.

Bugüne kadar YSK’ya yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 6

İtirazların 18’i AK Parti’den gelirken bunların 17’i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi.

Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 7

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 9 itirazının tamamı reddedildi.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 8

DEM Parti’nin YSK’ye yaptığı 12 itiraz başvurusundan, Van Büyükşehir Belediyesi için verilen gerekçeli karar da dahil olmak üzere 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 4, İYİ Parti ve Vatan Partisinin ise 1 itirazı reddedildi.

31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi - 9

7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.

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