31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi

İlçe seçim kurulundan çıkan kararlara itiraz eden siyasi partiler ve bağımsız adayların bir sonraki durağı il seçim kurulları oldu.

İl seçim kurullarına 5 Nisan Cuma gününe kadar itiraz etme hakları olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların yapmış oldukları itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar gününe kadar sonuçlandı.