31 Mart seçimlerine olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 itiraz için karar verildi
Yüksek Seçim Kurulu’na 31 Mart yerel seçimleri için 2 Nisan’da başlayan olağan itiraz süreci, bugün 17.00 itibarıyla sona erdi. YSK bu süreçte, 81 itiraza ilişkin nihai karar verdi. CHP’nin yaptığı 24 itiraz reddedilirken, AK Parti’nin 18 itirazından 1’i kabul edildi, 17’si reddedildi.
Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.