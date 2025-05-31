31 Mayıs metrolar açık mı, kapalı mı? Bugün hangi metro durakları çalışmıyor?
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro durakları kapatıldı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamanın ardından toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlanan vatandaşlar ise kapalı olan metro duraklarını merak ediyor. Bazı metro durakları kapalı olurken araçlar istasyonlarda durmayarak seferlerine devam edecektir. Peki Bugün metro açık mı, kapalı mı? 31 Mayıs hangi metro durakları kapalı? İşte, Metro İstanbul’dan yapılan açıklama…
Cumartesi günü toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, kapalı metro duraklarını araştırıyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bazı metro durakları kapatılacak. Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşımda metro duraklarının saat 15.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını ifade etti. Özellikle Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman metro duraklarını kullanacaklar ise kapalı olan durakları merak ediyor. İşte, kapalı olan duraklar…