31 Mayıs metrolar açık mı, kapalı mı? Bugün hangi metro durakları çalışmıyor?

Cumartesi günü toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, kapalı metro duraklarını araştırıyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bazı metro durakları kapatılacak. Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşımda metro duraklarının saat 15.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını ifade etti. Özellikle Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman metro duraklarını kullanacaklar ise kapalı olan durakları merak ediyor. İşte, kapalı olan duraklar…