31 şehirde yasak sessizliği

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 kentte sokağa çıkma yasağı var. Sabah saatlerinden itibaren yasak kapsamındaki kentlerde sokaklar boş kaldı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 11.04.2020 - 11:42 | Son Güncelleme : 11.04.2020 - 12:49

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre; bu gece saat 00.00'da başlayan yasak, pazar gecesine kadar devam edecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı olarak yasak kapsamındaki vatandaşlara hizmet veriyor.
Yasağın geçerli olduğu kentlerde sabah saatlerinden itibaren sokak ve caddeler boş kaldı.

Meclis çalışanları, kolluk görevlileri, acil çağrı merkezi çalışanları, gazeteciler, emek dağıtımı yapan fırın çalışanları, elekrik, su, doğalgaz ve telekominasyon hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla görevli teknik personeller, ürün ve malzeme taşımacılığında göreli kişiler, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri, PTT, kargo ve dağıtım şirketleri çalışanları yasak kapsamı dışında tutuluyor.

İstisnaların denetimi ise görevli polis ekiplerince yapılıyor.
İşte 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilk gününden kareler...

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