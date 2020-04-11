31 şehirde yasak sessizliği

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre; bu gece saat 00.00'da başlayan yasak, pazar gecesine kadar devam edecek.