31 şehirde yasak sessizliği

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 11.04.2020 - 11:42 | Son Güncelleme : 11.04.2020 - 12:49
Meclis çalışanları, kolluk görevlileri, acil çağrı merkezi çalışanları, gazeteciler, emek dağıtımı yapan fırın çalışanları, elekrik, su, doğalgaz ve telekominasyon hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla görevli teknik personeller, ürün ve malzeme taşımacılığında göreli kişiler, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri, PTT, kargo ve dağıtım şirketleri çalışanları yasak kapsamı dışında tutuluyor.