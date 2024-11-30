31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi!

Yolda zorlanmadan ilerlemesinin öncelikli sebebinin iyi lastiklerinden kaynaklandığını söyleyen Yıldırımer, “Yola çıktığımızda karla karşılaştık. O esnada araba hiç zorlanmadı ama görüş açımız düşük olduğu sıkıntı yaşadık. O sırada lüks bir araç kullansaydım belki bu kadar ilerleyemezdim. Eski arabalara alışkınım. Arabanın direksiyonu hidrolik olmadığı için biraz ağır dönüyor. Bu da sağlamlık katıyor araca.” dedi.