31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi!

Niğde-Adana Otoyolu’nda kar yağışı ve fırtınaya rağmen duraksamadan ilerleyen 31 yaşındaki Toros, sosyal medyada viral oldu. Aracının teknik özelliklerinden dolayı yol tutuşunun iyi olduğunu söyleyen Ömer Yıldırımer, bu sayede lüks otomobillerin dahi zorlanacağı yollardan sıkıntısız geçebildiğini söyledi.

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 1

Ankara’da yaşayan 57 yaşındaki Ömer Yıldırımer, 23 Kasım günü yeğeni Umut Ozan Çınar ile birlikte gezmek için Adana’ya doğru yola çıktı.

1993 model Renault Toros marka otomobilin direksiyonuna geçen dayı Yıldırımer, bir süre ilerledikten sonra aracını uzun yol tecrübesi kazandırmak istediği yeğenine teslim etti.

Seyir halindeki dayı ve yeğeni Niğde-Adana karayolunda tipi ile karşılaştı.

Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen durmayan Çınar, kararlı bir şekilde yoluna devam etti.

O esnada yoldan geçenler ise hayretle izledikleri aracı kayda almayı ihmal etmedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 2

Son model arabaların bile geçmekte güçlük çektiği yolu 31 yaşında olmasına rağmen kusursuz şekilde kateden Toros’un görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 3

O anları anlatan Yıldırımer ise arabasının kendine has özellikleri sayesinde zorlanmadan ilerleyebildiklerini belirtti.

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 4

Yolda zorlanmadan ilerlemesinin öncelikli sebebinin iyi lastiklerinden kaynaklandığını söyleyen Yıldırımer, “Yola çıktığımızda karla karşılaştık. O esnada araba hiç zorlanmadı ama görüş açımız düşük olduğu sıkıntı yaşadık. O sırada lüks bir araç kullansaydım belki bu kadar ilerleyemezdim. Eski arabalara alışkınım. Arabanın direksiyonu hidrolik olmadığı için biraz ağır dönüyor. Bu da sağlamlık katıyor araca.” dedi.

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 5

Aracının bakımlarını eksik bırakmadığını ifade eden Yıldırımer, şöyle devam etti:

“Bir arkadaşım arayıp, ‘Arabanı internette gördüm. Ünlü olmuşsun’ dedi. Benim de öyle haberim oldu durumdan. Arabayı 7 yıldır ben kullanıyorum. İlk aldığımda bakıma ihtiyacı vardı. Sonrasında bu hale getirdik. Arabamı seviyorum.”

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 6

“Sevmesem binip de kullanmam. Arabamla sürekli ilgileniyorum, yoksa çalışmaz. Artık 31 yaşında mecburen ilgilenmek gerekiyor. Ben 12 yaşımdan beri sanayide arabalarla ilgileniyorum. Otomobille ilgili neredeyse her konu hakkında tecrübem var.”

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 7

“Aracımın da bakımının büyük bir kısmını kendim yaparım. Bu kadar sağlam olmasının da bir nedeni bu. Tecrübem olduğu için bu kadar rahat kullanabildim.”

31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi! - 8
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