31 yaşındaki Toros sosyal medyada ünlü oldu: Kar ve fırtınaya aldırış etmedi!
Niğde-Adana Otoyolu’nda kar yağışı ve fırtınaya rağmen duraksamadan ilerleyen 31 yaşındaki Toros, sosyal medyada viral oldu. Aracının teknik özelliklerinden dolayı yol tutuşunun iyi olduğunu söyleyen Ömer Yıldırımer, bu sayede lüks otomobillerin dahi zorlanacağı yollardan sıkıntısız geçebildiğini söyledi.
Ankara’da yaşayan 57 yaşındaki Ömer Yıldırımer, 23 Kasım günü yeğeni Umut Ozan Çınar ile birlikte gezmek için Adana’ya doğru yola çıktı.
1993 model Renault Toros marka otomobilin direksiyonuna geçen dayı Yıldırımer, bir süre ilerledikten sonra aracını uzun yol tecrübesi kazandırmak istediği yeğenine teslim etti.
Seyir halindeki dayı ve yeğeni Niğde-Adana karayolunda tipi ile karşılaştı.
Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen durmayan Çınar, kararlı bir şekilde yoluna devam etti.
O esnada yoldan geçenler ise hayretle izledikleri aracı kayda almayı ihmal etmedi.