31 yıldır firardaki iki kişi yakalandı | 16 kişinin öldüğü kavgada yargılanıyorlardı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 13 Temmuz 1992 günü arazi anlaşması nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kavgaya ilişkin başlatılan soruşturmada bazı şüpheliler tutuklandı. Yapılan yargılamada şüpheliler hapis cezalarına çarptırıldı. Olaya karıştığı saptanan Sinan K. (57) ve Mustafa K. (63) de 5'er kez müebbet hapis cezası aldı.