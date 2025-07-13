310 kiloydu, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyordu: "Ölmek için Allah'a dua ettim"
Yatağa bağımlı yaşam süren 310 kiloluk hasta, ağır bedenine karşı verdiği savaşı başarılı tüp mide ameliyatıyla kazandı. Nefes almakta bile zorlanan ve yaşadığı zorlu günleri "Ölmek için Allah'a dua ettim" sözleriyle özetleyen hasta, kendi başına yürüyerek taburcu oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, 310 kilogramın üzerindeki kilosu nedeniyle uzun süredir yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor, nefes almakta ve konuşmakta dahi zorlanıyordu. Ancak hayatını değiştiren adım, tüp mide (laparoskopik sleeve gastrektomi) ameliyatıyla geldi.