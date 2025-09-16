310 kiloydu, yatağa bağımlıydı... Cenazesi eşya taşıma asansörüyle çıkarılabildi
Aydın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı. Yatağa bağımlı halde yaşayan Yıldırım'ın 310 kilo olduğu bildirildi.
Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan ve Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.