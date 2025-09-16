310 kiloydu, yatağa bağımlıydı... Cenazesi eşya taşıma asansörüyle çıkarılabildi

Aydın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı. Yatağa bağımlı halde yaşayan Yıldırım'ın 310 kilo olduğu bildirildi.

Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan ve Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak'taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

EŞYA TAŞIMA ASANSÖRÜYLE ÇIKARILDI

Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

