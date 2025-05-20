32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçlarının hemen ardından duyuruluyor.



Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.



Buna göre; POMEM sözlü mülakatların bu yıl da haziran ayında açıklanması bekleniyor.