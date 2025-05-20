32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alım süreci hız kesmeden devam ediyor. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sözlü mülakat tarihlerine çevrildi. POMEM, lisans mezunu adayların değerlendirme süreçlerine göre toplamda 12 bin öğrenci alımı yapacak. Binlerce polis adayı, “32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 POMEM polis alımı sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 12 bin polis alımı yapacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, ön başvuru süreci değerlendirmesini tamamlamasının ardından sözlü mülakatların yapılacağı tarihi duyurucak. Peki, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak?

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32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak? - 2

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor.

32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak? - 3

Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının mayıs ayı sonlarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak? - 4

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçlarının hemen ardından duyuruluyor.

Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.

Buna göre; POMEM sözlü mülakatların bu yıl da haziran ayında açıklanması bekleniyor.

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