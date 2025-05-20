32. Dönem POMEM 12. bin polis alımı 2025: POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alım süreci hız kesmeden devam ediyor. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sözlü mülakat tarihlerine çevrildi. POMEM, lisans mezunu adayların değerlendirme süreçlerine göre toplamda 12 bin öğrenci alımı yapacak. Binlerce polis adayı, “32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
2025 POMEM polis alımı sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 12 bin polis alımı yapacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, ön başvuru süreci değerlendirmesini tamamlamasının ardından sözlü mülakatların yapılacağı tarihi duyurucak. Peki, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak?