32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları (POMEM yedek sonuç sorgulama)

32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı. Polis Akademisi tarafından yapılan yazılı duyuruyla sonuçların açıklandığı bildirildi. Adaylar 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarına http://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Polis Akademisi 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yedek aday planlama sonuçlarıyla lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 9 kadın yedek adayın planlaması yapıldı.

Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Adayların bireysel sonuçlarını öğrenebilmek için e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." denildi.

