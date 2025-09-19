32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları (POMEM yedek sonuç sorgulama)
32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı. Polis Akademisi tarafından yapılan yazılı duyuruyla sonuçların açıklandığı bildirildi. Adaylar 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarına http://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
Polis Akademisi 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yedek aday planlama sonuçlarıyla lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 9 kadın yedek adayın planlaması yapıldı.