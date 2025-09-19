32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları (POMEM yedek sonuç sorgulama)

POMEM 2.YEDEK ADAY PLANLAMA SONUÇ DUYURUSU

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "32. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.



Lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 9 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.



