32. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı: (POMEM ön başvuru sonuç sorgulama)
Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden görüntüleyebilecek
POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı. Aday belirleme ön başvuru sonuçları, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. Yapılan açıklamada; "32. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR" ifadelerine yer verildi.