32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı)
32. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapacak. Peki, POMEM mülakatları (sözlü sınavları) ne zaman yapılacak? Pomem mülakat yerleri nasıl öğrenilecek?
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem mülakat sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, POMEM mülakat yerlerinin açıklandığı duyuruldu.