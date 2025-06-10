32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı)

POMEM MÜLAKAT DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "2. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.