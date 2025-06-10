32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı)

32. Dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapacak. Peki, POMEM mülakatları (sözlü sınavları) ne zaman yapılacak? Pomem mülakat yerleri nasıl öğrenilecek?

32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı) - 1

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem mülakat sürecine dair ayrıntılar belli oldu.  Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, POMEM mülakat yerlerinin açıklandığı duyuruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı) - 2

POMEM MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden öğrenebilecek.

32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı) - 3

POMEM MÜLAKAT DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "2. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

32. Dönem POMEM Mülakat yerleri açıklandı (PA Edu Tr. POMEM sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı) - 4

İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır." denildi.

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