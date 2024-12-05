32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için polis adaylarının heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılacak olan 12 bin polis alımı için ön başvuru süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan 12 bin polis alımı ön başvuru süreci sürmeye devam ediyor. KPSS'den en az 60 puan alan önlisans mezunları ve 65 puan alan lisans mezunları için yapılacak olan alım süreci için başvurularını tamamlayan adaylar, artık POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki yıllar baz alındığında polis alımı ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

12 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

32. dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatıldı.

Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.

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