32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları 2024: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için polis adaylarının heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılacak olan 12 bin polis alımı için ön başvuru süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan 12 bin polis alımı ön başvuru süreci sürmeye devam ediyor. KPSS'den en az 60 puan alan önlisans mezunları ve 65 puan alan lisans mezunları için yapılacak olan alım süreci için başvurularını tamamlayan adaylar, artık POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?