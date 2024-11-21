32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) tarafından erişime açıldı. 2025 yılında alımı yapılacak 12 bin polis alımı için ön başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ön başvurularını yapabilecek. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2023 veya 2024 KPSS puanıyla toplamda 12 bin polis alımı yapılacak. Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 almış olmak gerekiyor. Ayrıca, başvuranların 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Kadın ve erkek aday kontenjanı şöyle:

Lisans mezunları: 8 bin 160 erkek, bin 440 kadın
Önlisans mezunları: 2 bin 40 erkek, 360 kadın

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

12 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

32. dönem POMEM ön başvuruları Polis Akademisi başlatıldı.

Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.

12 BİN POLİS ALIMI ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru ekranı 2025: 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? - 6

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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