32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 21 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak olan ön başvuru işlemlerinin ardından gözler POMEM başvuru sonuçlarına çevrilecek. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda - 1

12 bin polis alımı için ön başvuru işlemleri sürmeye devam ederken, başvurularını tamamlayan polis adayları ise gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya çevirdi. KPSS P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar 32. Dönem POMEM başvurusunda bulunabiliyor. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda - 2

12 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda - 3

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki yıllar baz alındığında polis alımı ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda - 4

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

32. dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatıldı.

Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.

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