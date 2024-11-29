32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nda
32. Dönem POMEM (polis alımı) ön başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. 21 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak olan ön başvuru işlemlerinin ardından gözler POMEM başvuru sonuçlarına çevrilecek. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
12 bin polis alımı için ön başvuru işlemleri sürmeye devam ederken, başvurularını tamamlayan polis adayları ise gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya çevirdi. KPSS P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı ve üzeri puan alanlar 32. Dönem POMEM başvurusunda bulunabiliyor. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?