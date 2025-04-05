32. dönem POMEM sonuç tarihi: Polis Akademisi POMEM mülakatları ne zaman?

Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Başarılı olan adayların sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri 20 Ocak 2025'te ilan edilmişti. Polis adaylarının 32. dönem POMEM sonuç bekleyişi sürüyor! POMEM mülakatları ne zaman?

32. dönem POMEM sonuç tarihi: Polis Akademisi POMEM mülakatları ne zaman? - 1

32. dönem POMEM sınav sonuçları için gözler Polis Akdemisi Başkanlığı duyurularında! Parkur sınavı aşamasını atlatan adayların katılacağı sonraki aşama sözlü mülakat sınavları olacak. Polis Akademisi (PA) 32. dönem POMEM sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, POMEM sonuç ve mülakat tarihine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

32. dönem POMEM sonuç tarihi: Polis Akademisi POMEM mülakatları ne zaman? - 2

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor. Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

POMEM sonuçları e-Devlet üzerinden adaylarla paylaşılacak.

32. dönem POMEM sonuç tarihi: Polis Akademisi POMEM mülakatları ne zaman? - 3

POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçları ardından duyuruluyor. Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER