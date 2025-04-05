32. dönem POMEM sonuç tarihi: Polis Akademisi POMEM mülakatları ne zaman?
Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Başarılı olan adayların sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav tarihleri 20 Ocak 2025'te ilan edilmişti. Polis adaylarının 32. dönem POMEM sonuç bekleyişi sürüyor! POMEM mülakatları ne zaman?
32. dönem POMEM sınav sonuçları için gözler Polis Akdemisi Başkanlığı duyurularında! Parkur sınavı aşamasını atlatan adayların katılacağı sonraki aşama sözlü mülakat sınavları olacak. Polis Akademisi (PA) 32. dönem POMEM sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, POMEM sonuç ve mülakat tarihine dair detaylar...