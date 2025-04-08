32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?
32. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 12 bin öğrenci alımı için başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. POMEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarılı olan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. Peki, 32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçları için geri sayım başladı. 32. dönem POMEM sonuçlarının hemen ardından başarılı olan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. Geçtiğimiz yıl POMEM mülakatları haziran ayında yapılmıştı. Peki, 2025 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?