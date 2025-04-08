32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?

32. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 12 bin öğrenci alımı için başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. POMEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarılı olan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. Peki, 32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?

32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu? - 1

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçları için geri sayım başladı. 32. dönem POMEM sonuçlarının hemen ardından başarılı olan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. Geçtiğimiz yıl POMEM mülakatları haziran ayında yapılmıştı. Peki, 2025 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?

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32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu? - 2

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor.

Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu? - 3

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçlarının hemen ardından duyuruluyor.

Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.

Buna göre; POMEM sözlü mülakatların bu yıl da haziran ayında açıklanması bekleniyor.

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