32. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu?

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor.



Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.