328 milyonluk sahte konkordato oyunu! Altınlar sevgiliden çıktı
30.12.2025 10:38
İHA
Güvenlerini kazandıkları şirketleri sahte konkordato oyunu ile dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı. 300 milyon lira değerinde malvarlığına el konulurken, çete üyelerinden birinin sevgilisinin banka kasasından sekiz kilo altın çıktı.
Adana'da şirketlerin güvenini kazanıp, karşılıksız çeklerle dolandıran çeteye yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.
Adana polisi, gıda üzerine satış yapan bir şirketin dolandırıldıkları yönündeki başvurusu üzerine harekete geçti.
Başlatılan çalışmada polis, dolandırıcılık yapan suç örgütünün izini sürdü.
Yapılan araştırmalar sonucunda örgütün liderinin Y.K., yöneticilerinin ise M.A. ve N.Ü. olduğu belirlendi.
Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütün şirketlerde güven ortamı oluşturarak bu yolla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
GIDA FİRMALARINA 328 MİLYON LİRA KARŞILIKSIZ ÇEK KESTİLER
Şebekenin oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik alanlarında faaliyet gösteren sekiz şirket aracılığıyla 22 gıda firmasını, toplam 328 milyon TL tutarında karşılıksız çekle dolandırdığı ortaya çıkarıldı.
MASAK tarafından yapılan incelemede ise örgüt lideri, yöneticileri ve üyeleri arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık para transfer trafiği belirlendi.
ÇEKLER KARŞILIKSIZ KALSIN DİYE KONKORDATO BAŞVURUSU YAPMIŞLAR
Örgüt elebaşı Y.K.'nin şirketleri, yönetici pozisyonundaki M.A. ve tanıdıklarının üzerine geçirdiği, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması için de sahte konkordato başvuruları yaptığı tespit edildi.
Bu süreçte Y.K.'nin, şirketlere ve kendisine ait mal varlıklarını sevgilisi B.H., eşi F.A. ve arkadaşlarının üzerine devrettiği de belgelendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
SEVGİLİSİNİ PARAVAN YAPTI
Polisin takibi sonucunda şebeke üyelerinden Y.V.'nin, birer kilogramlık halde toplam sekiz kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi M.V.'yi paravan olarak kullandığı ortaya çıktı.
M.V.'nin, bankada kendi adına açtırdığı kasada örgüte ait altınları muhafaza ettiğinin belirlenmesi üzerine polis takibi sıkılaştırdı.
Otomobille bankaya gelen M.V. kasadan altın külçelerini alarak dışarı çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Altınlara da el konuldu.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 euro, 7 milyon 745 bin TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, dokuz tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.
300 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon liradan fazla olan aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, ofis, ev ve arsaların yer aldığı 29 taşınmaz ile M.V.’'en ele geçirilen birer kilogramlık 8 kilogram külçe altına el konuldu.
Örgütte yönetici konumunda bulunan N.Ü.'nün bankadaki kasasında ise 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler ele geçirildiği öğrenildi.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Örgüt lideri Y.K.'nin ifadesinde, "Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok." dediği öğrenildi.
Yönetici konumundaki M.A.'nın ise, "Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz." derken N.Ü.'nün ise "Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik." dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., örgüt yöneticileri M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.
Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla, iki şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.