328 milyonluk sahte konkordato oyunu! Altınlar sevgiliden çıktı

Örgüt lideri Y.K.'nin ifadesinde, "Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok." dediği öğrenildi.

Yönetici konumundaki M.A.'nın ise, "Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz." derken N.Ü.'nün ise "Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., örgüt yöneticileri M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla, iki şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.