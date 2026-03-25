33. dönem POMEM sınav giriş yerleri sorgulama: Fiziki yeterlilik parkuru ve sınav yerleri belli oldu
25.03.2026 15:50
NTV - Haber Merkezi
POMEM sınavı giriş yerleri açıklandı. 33. dönem POMEM sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
33. dönem POMEM sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar artık hangi sınav merkezin ter dökeceklerini ve fiziki yeterlilik sınavına ne zaman katılacaklarını öğrenebilecek. İşte adım adım sorgulama ekranı, parkur detayları ve sınav sürecine dair bilgiler...
33. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecek.
FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR AŞAMALARI DUYURULDU
İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileri bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir.