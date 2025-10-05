33. POMEM başvuru tarihi için geri sayım! POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönemde lisans ve ön lisans mezunu 12 bin kadın ve erkek polis adayı alınmıştı. Bu dönemi kaçıran adaylar 33. dönem POMEM başvuru sürecini beklemeye koyuldu. Öğrenciler, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 6 aylık eğitimler ardından polislik mesleğini icra etmeye başlıyor. 32. dönem POMEM başvuruları kasım ayında başlamıştı. 33. dönem için süreç bekleniyor...

33. POMEM başvuru tarihi için geri sayım! POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?

POMEM alımları devam ediyor. Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek 33. dönem POMEM ön başvuru duyurusuna odaklandı. KPSS ile yapılan öğrenci alımlarında 32. dönemde lisans için P3 puan türünden en az 48, ön lisans için de P93 puan türünden 52 puan şartı aranıyordu. Peki, 33. dönem POMEM alımları ne zaman başlayacak?

33. POMEM başvuru tarihi için geri sayım! POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

33. dönem POMEM alımları için ön başvuruların kasım ayı ortasında alınmaya başlaması tahminler arasında. Bu konuya dair Polis Akademisi Başkanlığı'ndan henüz bir duyuru gelmedi.

32. dönem POMEM'de ön lisans ve lisans toplam 12 bin öğrenci alımına dair başvurular, 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılmıştı. Başvuru sonuçları 11 Aralık 2024'te açıklandı.

Mülaka ve fiziki yeterlilik sınav aşamasına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri ise 20 Ocak 2025'te duyuruldu. Giriş sınavı sonuçları 14 Temmuz 2025'te ilan edildi.

33. POMEM başvuru tarihi için geri sayım! POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?

Adaylar ön başvuruyu geçmeleri ardından; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına katılıyor.

Ön sağlık kontrolünde ''öğrenci adayı olabilir'' kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılabilir.

Fiziki yeterlilik sınavında erkeker 48 saniye, kadınlar 50 saniyede parkuru tamamlamalılar. Başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 60 puan alınmış olması gerekiyor. Bu etabı başarı ile atlatanlar mülakatlara katılabilir.

Sözlü mülakat sınavında adaylar, bir kart çekerek buradaki sorulara dair düşünerek sunum yapması beklenir. Bu konuya dair komisyon tarafından sorular sorulabilir. Komisyon değerlendirmesi ise:

- Konu hakkında bilgi düzeyi,
- Kendisinden istenileni kavrama,
- Özgüven,
- İfade yeteneği
- Beden dilini kullanma becerisi
üzerinden yapılır. Her kriter 20 puan değerindedir. Mülakattan başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az 70 almak gerekiyor.

