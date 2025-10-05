33. POMEM başvuru tarihi için geri sayım! POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönemde lisans ve ön lisans mezunu 12 bin kadın ve erkek polis adayı alınmıştı. Bu dönemi kaçıran adaylar 33. dönem POMEM başvuru sürecini beklemeye koyuldu. Öğrenciler, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 6 aylık eğitimler ardından polislik mesleğini icra etmeye başlıyor. 32. dönem POMEM başvuruları kasım ayında başlamıştı. 33. dönem için süreç bekleniyor...
POMEM alımları devam ediyor. Polis olmak isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek 33. dönem POMEM ön başvuru duyurusuna odaklandı. KPSS ile yapılan öğrenci alımlarında 32. dönemde lisans için P3 puan türünden en az 48, ön lisans için de P93 puan türünden 52 puan şartı aranıyordu. Peki, 33. dönem POMEM alımları ne zaman başlayacak?