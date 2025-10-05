33. POMEM başvuru tarihi için geri sayım! POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman?

Adaylar ön başvuruyu geçmeleri ardından; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına katılıyor.



Ön sağlık kontrolünde ''öğrenci adayı olabilir'' kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılabilir.



Fiziki yeterlilik sınavında erkeker 48 saniye, kadınlar 50 saniyede parkuru tamamlamalılar. Başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 60 puan alınmış olması gerekiyor. Bu etabı başarı ile atlatanlar mülakatlara katılabilir.



Sözlü mülakat sınavında adaylar, bir kart çekerek buradaki sorulara dair düşünerek sunum yapması beklenir. Bu konuya dair komisyon tarafından sorular sorulabilir. Komisyon değerlendirmesi ise:

- Konu hakkında bilgi düzeyi,

- Kendisinden istenileni kavrama,

- Özgüven,

- İfade yeteneği

- Beden dilini kullanma becerisi

üzerinden yapılır. Her kriter 20 puan değerindedir. Mülakattan başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az 70 almak gerekiyor.