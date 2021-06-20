33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu

Okumanın yaşının olmadığını aktaran Gür, "Bundan sonraki hedefim, alanımda yükselebildiğim kadar yükselmek, bilime katkı sunmak, bilimle uğraşmak. Yüksek lisansımı da yapacağım, profesörlüğe kadar yükseleceğim" dedi.