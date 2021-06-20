33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu

Elazığ'da 67 yaşındaki Zeki Gür, 33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu. Gür, "Yüksek lisansımı da yapacağım, profesörlüğe kadar yükseleceğim" dedi

Anadolu Ajansı 20.06.2021 - 21:49

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 1
Elazığ'da 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazanan 67 yaşındaki Zeki Gür, okulundan 33 yıl sonra mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 2

Gür, çobanlık yaparken 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazandı.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 3

Kaydını yaptıran Gür, maddi imkansızlar nedeniyle 2'nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 4

Çobanlık yapmaya devam eden ve zaman içinde evlenerek 4 çocuk sahibi olan Gür, öğrenci affından faydalanarak 2016'da okul sıralarına geri döndü.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 5

Okuma azmiyle öğretmenlerinin dikkatini çeken Gür, 2020-2021 yılı eğitim döneminde tüm derslerden başarıyla geçerek diploma almaya hak kazandı.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 6

Gür, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen törenle kepini takıp cüppesini giyerek mezuniyet sevincini yaşadı.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 7

Merkeze bağlı Sarılıköyü'nde ailesi ile birlikte bağ ve bahçe işleriyle ilgilenen Gür, AA muhabirine, yıllar önce kazandığı bölümden mezun olmayı başardığını söyledi.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 8

Yaşı ilerlediği için son 3 yıldır çobanlık yapmadığını dile getiren Gür, üniversite eğitimi sürecinde eşinin kendisine çok büyük destek verdiğini kaydetti.

33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu - 9

Okumanın yaşının olmadığını aktaran Gür, "Bundan sonraki hedefim, alanımda yükselebildiğim kadar yükselmek, bilime katkı sunmak, bilimle uğraşmak. Yüksek lisansımı da yapacağım, profesörlüğe kadar yükseleceğim" dedi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER