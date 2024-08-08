33 yıl sonra ortaya çıktı: Gaiplik kararı bile var

"HAYATIMDAN MEMNUNUM"

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı'na getirilen Kemal Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kemal Demir'in "Arada bir yıl Alanya'da yaşadım, bunun haricinde 2002 yılından bu yana Manavgat'ta yaşıyorum. Geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dediği, geçmişine dair anne ve babasından başka bir şey hatırlamadığını söylediği ve "Onlar da ölmüş. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdüreceğim." dediği öğrenildi.