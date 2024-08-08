33 yıl sonra ortaya çıktı: Gaiplik kararı bile var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu hurdacının, 1991 yılında Yalova'da ortadan kaybolduktan sonra 33 yıldır haber alınamayan Kemal Demir olduğu tespit edildi. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından bulunan Kemal Demir hakkında gaiplik kararı alındığı belirlendi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında devriye görevi yapan JASAT ekipleri, Manavgat Stadyumu yakınlarında tekerlekli aracıyla hurda toplayan bir kişinin şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ancak adının Kemal Demir olduğunu söyleyen kişinin, yapılan GBT sorgulamasında 33 yıl önce Yalova'daki ailesinin yanından ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı belirlendi.