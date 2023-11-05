33 yılını verdiği yangın gözetleme kulesinden emekli oldu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanda çalışırken kesilen bir ağacın altında kalması sonucu belden aşağısı felç olan ancak ormandan bir türlü kopamayan Osman Ciga, 33 yıldır tekerlekli sandalyeyle çıktığı yangın gözetleme kulesinden emekliye ayrıldı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kırka Orman İşletme Şefliği'nde görevli 3 çocuk, 5 torun sahibi 71 yaşındaki Osman Ciga'nın, 1987'de bir ağacın kesim sırasında üzerine devrilmesi sonucu belden aşağısı felç kaldı.