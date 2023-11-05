33 yılını verdiği yangın gözetleme kulesinden emekli oldu

"ORMANLARI SEVDİĞİM İÇİN AYRILAMADIM"

Ciga, kulenin çevresine gelen geyik, domuz, tavşan, ayı gibi yaban hayvanlarının da çalışırken kendilerine adeta arkadaşlık ettiğini anlattı. Engelli bir kişinin yangın gözetleme kulesinde görev yapmasının zor olduğunu belirten Ciga, şunları kaydetti:

"Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü benim için kuleye asansör yaptırdı. Onlardan Allah razı olsun. 33 yıldır bu kuledeyim. Ormanları sevdiğim için ayrılamadım. Buranın havası temiz. Gözlerim de çok iyi görüyor. Çifteler ilçesi sınırında yangınlar olmuştu, oralardaki dumanı bile fark edip yetkililere bildirdim. Dürbünle ormanı gözetlediğim sırada daha duman çıkarken gördüm, bildirmemin ardından yangın büyümeden söndürüldü.