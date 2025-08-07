33 yıllık gizem çözüldü: Annesini mezarda buldu

NÜFUS DAVASI AÇTI, MEZAR AÇILDI

16 yaşında biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenen, yıllar boyunca Münibe Nilsun Pekcan'ı arayan Parmaksız, annesinin adının nüfus cüzdanına yazılması için Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemeye sunulan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü raporunda, Türkiye genelinde yapılan MERNİS sorgulamasında, Münibe Nilsun Pekcan adına doğrudan bir kayıt bulunmadığı ancak Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma, 13 Kasım 1958 doğumlu, aynı isimde benzer bir kayda rastlandığı bildirildi.

Mahkeme, ölü olarak kayıtlı Münibe Nilsun Pekcan'a ait ölüm belgesinin istenmesine karar verdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yanıtta, Beyoğlu ilçesinde tescilli ölüm vukuatına ulaşıldığı ancak dayanak belgesine arşivde ulaşılamadığı belirtildi.