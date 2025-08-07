33 yıllık gizem çözüldü: Annesini mezarda buldu
Antalya'da yaşayan Nilşad Parmaksız 16 yaşında biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenince, 33 yıl boyunca annesini aradı. Annesine ait olduğunu düşündüğü mezar, mahkeme kararıyla açıldı ve yapılan DNA testi sonucunda yüzde 99,99 uyum sağlandı.
Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin, nüfustaki Emel Parmaksız değil, Münibe Nilsun Pekcan olduğunu öğrendi.
Parmaksız, 1975 yılında tanışan Münibe Nilsun Pekcan ile babası Mehmet Kürşat Parmaksız'ın dini nikahla birlikte yaşadığını, 1976 yılında Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini anlattı.
Doğumdan kısa süre sonra çift ayrıldı.
Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına ise babasının resmi nikahlı eşi Emel Parmaksız'ın ismi annesi olarak yazıldı.