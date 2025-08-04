34 derece sıcaklık bunalttı: Çocuklar dere sularında serinledi

Ailelerinin uyarılarına rağmen, çocuklar hem serinlemek hem de eğlenceli vakit geçirmek amacıyla yüzmeyi tercih etti. Serin sulara atlayan çocuklar, sıcaklığın getirdiği bunaltıcı havadan bir nebze de olsa kurtuldu. Karahan Çayı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, geç vakitlere kadar sudan çıkmadı.