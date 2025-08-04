34 derece sıcaklık bunalttı: Çocuklar dere sularında serinledi
Kavurucu sıcakların etkisi altında olan Kars'ta, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için çareyi derede buldu. Kendilerini derenin serin sularına bırakan çocuklar hem eğlendi, hem de gönüllerince yüzerek serinleme imkanı buldu.
Kars'ın Akyaka ilçesinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede özellikle çocuklar serinlemek için çay ve derelere koştu.
Çocuklar, kendilerini Duraklı köyünün yanı başından geçen Karahan Çayı'nın serin sularına bıraktı.