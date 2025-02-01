34 yıl önce meyve bıçağıyla hobi olarak başladı: Doğadan taş ve odun parçalarını toplayarak dönüştürüyor

Bugüne kadar yüzlerce taş ve odun parçalarından objeler yaptığını ifade eden Fatih Güvercin, “Taş veya ahşap doğada gezerken karşımıza çıkıyor. Elime aldığım zaman artık o taş parçası kendini söylüyor, ben şu figür olacağım diyor ya da ahşap ben şu figür olacağım diyor. Biz sadece üzerindeki fazlalığı attığımızda figür ortaya çıkıyor.