34 yıl önce meyve bıçağıyla hobi olarak başladı: Doğadan taş ve odun parçalarını toplayarak dönüştürüyor
Osmaniye’de emekli orman mühendisi Fatih Güvercin (57), doğadan topladığı taş ve odun parçalarını evinde oluşturduğu atölyesinde, objelere dönüştürüyor.
Rahime Hatun Mahallesi’nde yaşayan, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nden emekli olan Fatih Güvercin, 34 yıl önce meyve bıçağı ile hobi olarak başladığı taş ve ahşap oyma sanatını, evinin balkonunda oluşturduğu atölyesinde devam ettiriyor.