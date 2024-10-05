35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında tahliye: Dosya yeni bilirkişi heyetine gidiyor!

"BURADA BAŞKA BİR ŞEY VAR"

Statik projede yer alan fretli kolonun mimari projede yer almamasının eksiklik olduğunu kaydeden Şeref Alpago, "Statiker, orada yukarı doğru gitmeyen bir kolon ihtiyacının hesabını eliyle yapmış. Kolonun mimariye geçmemesi eksikliktir ama hata değildir. Fretli kolon asma kattaki kirişlerle birleşiyor, kolonun üzerine basıyor ve yükün büyük bir çoğunluğunu kolon taşıyor." dedi.

Projede kolonun döşemeyi sırtladığını, yükünü aldığını ve temele indirdiğini ifade eden Alpago, "Aklıma gelen ilk soru, diğer binalar neden ayakta? Zemin aynı, yapım dönemleri aynı, kullanılan malzemeler hemen hemen aynı, 8 saniyede bu bina inerken, diğer binaların da orta veya ağır hasar alması gerekirken, camları bile patlamamış." diye konuştu.

"Siz kendi çağında taşıyıcı olan bir kolonu kaldırıp, perdeleri de kırınca bina yıkılır. Etriyelerin doğru bükülmemesi, eksik konulması varsa bu tespit edildiyse bu hatadır ve suçtur." değerlendirmesinde bulunan Alpago, "Eğer bu deprem 2000 senesinde olsaydı; 0.85 ile çarpacaklar mıydı? Hayır. Beton kalitesi dönemin şartlarına göre, çok iyi bir beton. 1975 yönetmeliğine göre yapılan binayı raporda 2018 yönetmeliğine göre analiz etmişler; sonra da 'Bu bina yıkılıyordu' demişler." diye konuştu.