35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında tahliye: Dosya yeni bilirkişi heyetine gidiyor!
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının 4'üncü duruşmasında, fenni mesul Mehmet Tekin tahliye edildi. Mahkeme, dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Avukatlar ayrıca firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılma taleplerini yineledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği ve zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı davasının 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin, müteahhit Yakup Aktaş (82), taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı.
"Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı (52) tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlanırken, "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel duruşmada yer almadı.