35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı için soruşturma tamamlandı | 3 kişi hakkında 876’şar yıl hapis istemi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, zemin katında 40 santimetre çapında kolonun kesildiği tespitine yer verildi. Bu kapsamda, yakalama kararıyla aranan zemin kattaki pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın 876’şar yıl hapsi istendi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Binanın yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişiler, apartmanın zemin katında bulunan pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etti.