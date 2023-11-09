35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı için soruşturma tamamlandı | 3 kişi hakkında 876’şar yıl hapis istemi

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27 sayfalık iddianamede şüpheliler hakkında istenen cezaların nedenleri de detaylı bir şekilde yer alıyor.

Binanın yıkılmasında asli kusurlu gösterilen Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Ertan Danacı’nın tadilat sırasında kolon dışında binanın diğer taşıyıcı unsurlarına da zarar verildiği belirtilen iddianamede, “Yapının birden fazla taşıyıcı unsuruna zarar verildiği, bu eylemlerin sonucunda neticenin kaçınılmaz olmasına rağmen şüphelilerin umursamadan, neticenin gerçekleşmesini göze alarak ‘Olursa olsun’ şeklinde oluşan kast ile hareket ettiği, bu itibarla şüpheliler hakkında vefat sayısınca olası kastla kasten öldürme suçu ve yaralı sayısınca olası kastla kasten yaralama suçu yönünden kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır.” denildi.

Hazırlanan nihai bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunan kamu görevlilerinin dosyası ayrılırken, 11 Eylül’de haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.