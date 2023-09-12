35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı

KOLON VE DONATILARI KESİLİP, PERDE DUVARLARDA BOŞLUKLAR AÇILMIŞ

Soruşturma devam ederken apartmanla ilgili toplanan tüm rapor, belge, numune, fotoğraf ve videolar, nihai rapor için bilirkişiye gönderildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Prof. Dr. Şevket Ateş, Prof. Dr. Süleyman Adanur, Doç. Dr. Zekai Angın, Doç. Dr. Murat Günaydın, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğretim Üyesi Safa Nayır tarafından oluşan bilirkişi heyeti, incelemeler sonunda rapor hazırladı.

48 sayfalık raporun sonuç kısmında binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğu, mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları gibi yetersizlikler olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Statik proje incelendiğinde, alt zemin kat ve üst zemin kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun diğer kalıp planlarında olmadığı görülmüştür. İlgili kolon mimari projede de yer almamaktadır.”