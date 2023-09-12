35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı
Kahramanmaraş’ta bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat’taki ilk depremde yıkıldı. 35 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Hazırlanan son bilirkişi raporuyla, işletmeciler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel asli kusurlu bulundu. İki isim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Taksirle ölüme neden olma suçundan aranan Kervancıoğlu ve Pekel, daha önce de gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
Kahramanmaraş’taki 8 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. 2 kişinin sağ olarak çıktığı apartmanda 35 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada fenni mesul Mehmet Tekin tutuklanırken, müteahhit Yakup Aktaş yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma devam ederken, ölenlerin yakınları da zemin kattaki pastanede 6 yıl önce yapılan tadilat sırasında kolon kesildiği ve binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürdü.Bu iddialar üzerine savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi, yaptıkları incelemede pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etti.