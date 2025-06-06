35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda, 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 35 kişiyi nakliye merdiveniyle kurtaran nakliyeci o anları anlattı.

35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 1

Fırat Mahallesi 564’üncü Sokakta bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

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35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 2

Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 3

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 4

"CAN PAZARI VARDI"

Eşya taşıma asansörü ile 30’un üzerinde kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün, kendisine haber verilir verilmez hızla olay yerine gittiğini belirtti.

“Ben market alışverişine gitmiştim. Akrabam olan Tuncay beni aradı. Dedi ki acilen asansörü getir. Dayımların evinde yangın çıkmış. Kurtarmamız lazım. Ben alışverişimi hemen orada bir mobilyacı arkadaşın yanına bıraktım. Koşarak geldim aracımın yanına." diye konuşan Eligün, olay anını şöyle anlattı:

"Gittiğimizde can pazarı vardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresizdi. Yangın her tarafı sarmış. Herkes balkonlarda kurtarılmayı bekliyor. İtfaiye sol cephedekilerini kurtarıyordu. Zaten onun dışında pek bir seçeneğim yoktu. Sağ cepheyi ben boşalttım. Ondan sonra arka cepheye gittim, boşalttım. Sonra başka bir cepheye gittim. Orayı da boşalttım."

35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 5

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

İnsanları kurtarmak için elimden geleni yaptığını söyleyen Eligün, “Allah rahmet eylesin o ölenlere de. Çok üzüldüm. Benim vinç 45 metre ama ben acele ettiğim için yavru şanzımanı patlattım." dedi.

35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 6

Merdiveni 12’nci kata kadar kurabildiğini 13'üncü kata merdivenin yetişmediğini anlatan Eligün, "Orada yaklaşık 3 saat çalıştım. 3 saatte binanın üç cephesinde yaklaşık 35 kişiyi kurtardım. Yine olsa yine yaparız." diye konuştu.

35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim - 7

"Ben hayatımda böyle bir şey görmedim." ifadelerini kullan Eligün, "Bir anne çıktı 4’üncü katta, ‘Çocuğumu kurtar’ diye. 4’üncü kata kuramıyordum. Risk alıp asansörü dayamadan, Tuncay ağabeyi yukarıya gönderdim. Dedim, ‘Çocuğu al en azından’ Yani normalde bu asansörü bir yere dayamam lazım. Dayamasan bu çok tehlikelidir. Sağ olsun o çocuğu kurtardık. Çok şükür annesini de sonradan itfaiyeci arkadaşlar kurtardı." ifadeleirni kullandı.

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