35 kişiyi ölümden kurtaran nakliyeci: Hayatımda böyle bir şey görmedim

"CAN PAZARI VARDI"

Eşya taşıma asansörü ile 30’un üzerinde kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün, kendisine haber verilir verilmez hızla olay yerine gittiğini belirtti.

“Ben market alışverişine gitmiştim. Akrabam olan Tuncay beni aradı. Dedi ki acilen asansörü getir. Dayımların evinde yangın çıkmış. Kurtarmamız lazım. Ben alışverişimi hemen orada bir mobilyacı arkadaşın yanına bıraktım. Koşarak geldim aracımın yanına." diye konuşan Eligün, olay anını şöyle anlattı:

"Gittiğimizde can pazarı vardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresizdi. Yangın her tarafı sarmış. Herkes balkonlarda kurtarılmayı bekliyor. İtfaiye sol cephedekilerini kurtarıyordu. Zaten onun dışında pek bir seçeneğim yoktu. Sağ cepheyi ben boşalttım. Ondan sonra arka cepheye gittim, boşalttım. Sonra başka bir cepheye gittim. Orayı da boşalttım."