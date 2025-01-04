35 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyordu: Ağaçlık alanda cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Beştepeler Mesire Alanı'ndaki ağaçlık alanda yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.