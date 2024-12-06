35 yıldır bu işi yapıyor ama çırak bulamıyor: Sabah 7.30'da gelip gece saat 11'e kadar çalışıyor

Tamir fiyatları hakkında da bilgiler veren Kurt, “Müşterilerimiz genelde taban ve bot fermuarı değiştirme için geliyor. Bot fermuarının çiftini şuanda 100 TL'e değiştiriyoruz. Taban değişimleri ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor. Ayakkabı tabanlarını diktirmek için gelenler de var onda da fiyat 80-100 TL arasında. Çanta fermuarları da aynı şekilde 80 ila 100 TL arasında değiştiriyoruz. En çok ayakkabı taban dikiş talebi var” diye konuşu.