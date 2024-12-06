35 yıldır bu işi yapıyor ama çırak bulamıyor: Sabah 7.30'da gelip gece saat 11'e kadar çalışıyor
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 35 yıldır ayakkabı tamircisi, mesleği devam ettirecek çırak bulamıyor. En büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu ve yükselen ayakkabı fiyatları sebebi ile vatandaşların tamire daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirten Ramazan Kurt, 35 yıldır özenle yaptığı kundura tamirciliğini gelişen teknolojiye inat sürdürüyor.
Ekonomik sebepler ve yükselen ayakkabı fiyatları sebebi ile vatandaşlar, yıpranan ayakkabıların yenisini almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Bununla birlikte son zamanlarda artan talep doğrultusunda ayakkabı tamircileri, artan iş yüküne yetişmekte zorlanıyor.