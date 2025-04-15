35 yıldır sabır işi mesleğini sürdürüyor, çalışan bulamıyor: "Gençler duyar duymaz vazgeçiyor"
Sivas'ta 35 yıldır dizgicilik mesleğini sürdüren Abdulkadir Kocatürk, teknolojinin gelişmesiyle dizgi sürecinin kolaylaştığını ancak aşırı sabır istediği için bu mesleğe olan ilginin giderek azaldığını söyledi.
Kitap, dergi ya da broşür gibi yayınların sayfa düzenini ve metin yerleşimini hazırlama işi olarak bilinen dizgicilik, teknolojiye yenilen meslekler arasında yerini aldı. 1980'li yıllarda bir kitabın harf dizilmesi aylar sürerken, şimdi aynı işlem birkaç günde tamamlanabiliyor. Eskiden sınırlı sayıda yazı karakteri kullanılırken bugün yüzlerce font seçeneği bulunuyor.