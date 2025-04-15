35 yıldır sabır işi mesleğini sürdürüyor, çalışan bulamıyor: "Gençler duyar duymaz vazgeçiyor"

Artık insanların sabır istemeyen işlere yöneldiklerini ifade eden Kocatürk, "İnsanlar artık sabırsız bir yapıda olduğundan, uzun süre bir işin içerisinde oyalanmayı istemiyor. Bir sayfalık grafik tasarım çalışmasını 1-2 saate yapıp çıkıyorlar ama bir kitabın içine girdiği zaman durum çok farklı oluyor. Sabırları olmadığı içinde dizgi işine yönelmiyorlar. Harf diziminde Times New Roman, Arial gibi standart karakterler vardır. Sabit karakterler 15-20 adetten fazla değildi. Ama şimdi yüzlerce karakter var. İstediğimiz kitabı, istediğimiz formatta, yazı karakterinde ve puntoda yazabiliyoruz. Ancak harf dizgisinde hem yazı karakterine hem de yazı büyüklüğü puntosunun standart olmasından ötürü bu iş daha zor oluyordu.