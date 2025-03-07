35 yıldır sarımsak tarlasında çalışıyor: "Düğüne gider gibi sarımsak tarlasına geliyorum"

El ile dikilen sarımsağın daha verimli olduğunu belirten Güllü, "Makine ile dikimde sarımsaklar yan gittiğinden dolayı kırık oluyor ya da çürük oluşuyor, fakat elle dikildiğinde kırık olmuyor, daha verimli oluyor. Makine ile dikilen sarımsağın satışında dahi fiyatı düşük oluyor ama el ile dikilen sarımsaklarda fiyat düşüklüğü yaşanmıyor. Makine ile dikilirken kırık oluyor ama el ile dikerken kırık oluşmuyor" ifadelerini kullandı.





