35 yıldır sarımsak tarlasında çalışıyor: "Düğüne gider gibi sarımsak tarlasına geliyorum"
Kastamonu'da 35 yıldır sarımsak tarlasında gündelikçi işçi olarak çalışan kadın, tarlaya giderken düğüne gider gibi gittiğini söyledi.
Dünya'da en kaliteli sarımsakları arasında gösterilen Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da "beyaz altın" olarak nitelendirdiriliyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ekim sezonu süren sarımsak için en büyük emeği ise kadınlar veriyor. Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen Taşköprü sarımsağı, ilçede 25 bin dönüm araziye dikiliyor ve yaklaşık 4 bin ailenin ev ekonomisine katkı sağlıyor. Taşköprü ilçesinde tarlalarda çalışan kadınlar, Ramazan ayında oruç tutmalarına rağmen mola vermeden çalışıyor.