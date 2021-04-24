359 Kuş türününün evi olan Kızılırmak Deltası küçülüyor

DHA 24.04.2021 - 13:03
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti alarm vermeye başladı.
Kentin 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık alanın, kıyıları besleyen akarsuyun getirdiği sedimentlerin (katı madde) deltaya ulaşamaması nedeniyle küçüldüğü tespit edildi.
Barajlar nedeniyle kıyılara sedimentlerin ulaşamadığı deltada var olan tortular da akıntılarla yok olup küçülüyor. Uzmanlar, delta için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor.
Uzmanlar, delta için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor.