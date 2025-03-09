36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları

AYNI GEMİYLE DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU TAŞINMIŞ

Soruşturma kapsamında, kokain taşınan Portekiz bandıralı gemi ile 2021 yılında da uyuşturucu ticareti yapıldığı, geminin daha sonra 2 kez el değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, olay gecesi Altınova Tersaneler Bölgesi’nden aynı firmaya ait bir başka geminin, Gürcistan’a hareket ettiğini de belirledi. Uyuşturucuların bu gemiye yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiyi Heybeli Ada açıklarında durdurarak, Altınova’ya dönüşünü sağladı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine tersane bölgesi ve kara yolundaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Uyuşturucuların 3 araçla İstanbul'a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

3’ÜNCÜ KAPTAN İLE KAŞKOLUN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

İstanbul ve Yalova’da gözaltına alınan 23 şüpheliden, Kanada'da gemiye yükleme yaparken sorumlu olan 3’üncü kaptan ile kaşkolun sahibi S.D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.