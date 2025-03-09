36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları
İstanbul'da ele geçirilen piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokainin Kanada'dan Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. Gemiyle yapılan uluslararası uyuşturucu ticaretinde maskeli şüpheliler 14 çuval kokaini kayıklarla taşıdı. Tutuklanan 12 kişiden birinin kimliği, güverteye düşen kaşkolda yapılan DNA incelemesiyle belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri; Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik 13 farklı adres ile Yalova’da operasyon düzenlendi.
"Narkokapan-15" adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul’da 17, Yalova’da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören’deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.