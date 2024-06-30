36 bin kişiyi iki kez dolandırdılar! 5 bin yılda 1 gün tatil
Yalova'da özel eğitimli, ikna kabiliyeti yüksek kişileri kullanarak "ucuz tatil" vaaadiyle devre mülk satan çete 36 bin kişiyi dolandırdı. Çete 10 milyar lira vurgun yaptı. Soruşturma kapsamında, mağdur olan her bir kişinin 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği hesaplanırken, suç örgütünden ayrılan bir grubun da mağdurları arayıp "Yardım edeceğiz" diyerek bir kez daha dolandırdığı ortaya çıktı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü, yapılan ihbar sonrası Termal ilçesinde bulunan turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçtikleri kişileri buraya, ücretsiz tatil vaadiyle davet edip kendilerini özel eğitim almış kişiler ile ikna ederek, psikolojik baskı da uygulayıp, devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını tespit etti.