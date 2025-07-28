37 derecenin üzerindeki sıcaklık tehlikeli: Mutlaka korunması gerekiyor
Erzincan'da bulunan arı yetiştiricileri sıcaklar nedeniyle aşırı sıcak ve soğuklara karşı oldukça narin olan arıların mutlaka korunması gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı sıcaklarda pek çok kolonide bulunan arılar aşırı sıcak nedeniyle felç geçirerek telef oldu.
40 yıldır arıcılık ile uğraşan Cemal Gümüş benzer sıkıntıların yaşanmaması için meslektaşlarına uyarıda bulunarak gerekli tedbiri almasını istedi. Gümüş, "Bölgemizde hava sıcaklığı neredeyse 39 derece olarak ölçülmeye başladı.