3,8'lik deprem ne anlama geliyor? "Bölge pasif değil, iki fay hattı arasındaki sahil şeridi risk altında"
28.01.2026 16:10
AA
Trabzon'da dün gece 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Trabzon'un Karadeniz içinde bulunan fay hattı ile Kuzey Anadolu Fay Zonu arasında kaldığına dikkat çeken uzmanlar, sahil kesimlerde yer alan yapı stokuna dikkat çekiyor.
Trabzon'da dün gece saat 23.15'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Ortahisar ilçesinin 29 kilometre açığında gerçekleşti.
Yaklaşık 15 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
Ancak Karadeniz Bölgesi ile Trabzon'un depremselliği bir kez daha gündeme geldi.
"ÇOK TEKNİK BİRİMLERİ İÇİNDE BARINDIRIYOR"
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilgün Lütfiye Sayıl, yazılı bir açıklama yaparak şehirdeki deprem tehdidine dikkat çekti.
Karadeniz ve çevresinin düşük depremselliğe sahip bir bölge olarak tanımlandığını vurgulayan Sayıl, "Bölge depremleri sığ odaklı olup kabuksaldır. Sıkışma tektoniğinin belirgin olduğu kuzeydoğu kıyılarında, bindirme mekanizmasına sahip depremler oluşmaktadır." dedi.
"Karadeniz Bölgesi, çok kompleks tektonik birimleri içinde barındırmaktadır." diyen Sayıl, Kafkaslar'ın önemli bir sıkışma bölgesi olduğunu belirterek, "Bölgede büyük ölçekte transform faylar, sıkışma tektoniği ve buna bağlı bindirme türü faylar etkili olmaktadır." bilgisini verdi.
ŞEHİR İKİ FAY ARASINDA
Karadeniz'in kıyı kesimlerini, dolayısıyla Trabzon'u etkileyen doğudan batıya doğru uzanan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve kuzeyden de sahile paralel uzanan Karadeniz Fayı'nın sıralandığına işaret eden Sayıl, şu değerlendirmede bulundu:
"- Güneyde bulunan KAFZ çok aktif, Karadeniz Fayı ise yavaş hareket eden bir faydır. Magnitüdü 7,0'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan KAFZ'ın, ilimize en yakın mesafesi 100-150 kilometredir.
- Bu fay üzerinde bu büyüklükteki depremler meydana geldiğinde Trabzon ve çevresi, özellikle sahil kesimi gibi zayıf zemin özelliğindeki yerler de bu depremleri, oldukça şiddetli bir şekilde hissedecektir.
- Zira KAFZ üzerinde meydana gelen ve Türkiye'de yaşanan en büyük depremlerden olan 1939 Erzincan Depremi Trabzon'da da hissedilmiş, AFAD verilerine göre 12 kişinin ölümüne, 318 binanın yıkılmasına yol açmıştır."
"BÖLGE PASİF DEĞİL"
Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen aletsel dönem deprem aktivitesine bakıldığında Eylül 1968'deki 6,5 büyüklüğündeki Bartın depremi ve 23 Aralık 2012'deki Karadeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin bölgenin pasif olmadığını, çok sık olmasa da deprem ürettiğini gösterdiğini anlatan Sayıl, son yaşanan küçük depremlerin de aktivitenin süreceğini gösterdiğine dikkati çekti.
Prof. Sayıl şöyle devam etti:
"- Türkiye'nin yeni Deprem Tehlike Haritası'nın oluşturulmasında kullanılan jeofizik parametrelerden olan yer çekimi ivmesi hesaplamalarına göre, Trabzon'da beklenen en büyük yer ivme değerleri ortalama 0,2 g civarındadır.
- Bu ivme değerleri ilimizin 'düşük tehlike' kategorisinde olduğunu göstermektedir. Ancak yer ivmesi değeri, gevşek zeminlerde ve dolgu alanlarda çok daha fazla büyüyecek ve depremin daha şiddetli hissedilmesine neden olabilecektir."
YAPI STOKUNA DİKKAT ÇEKTİ
"- İlimizde son yıllarda deniz dolgu alanlarında ve alüvyonal arazilerde yapılaşmanın çoğalması riskleri daha da artırmaktadır. Bu sebeple özellikle Trabzon'un sahil kesiminde bulunan dolgu ve alüvyon alanların, deprem büyütmesine neden olabilecekleri dikkate alınarak yapı stoklarının güvenliklerinin sorgulanması gerekmektedir.
- Yerel yönetimler tarafından mikrobölgeleme çalışmaları yapılarak depremde riskli alanların ve riskli binaların belirlenmesi, bu kapsamda kentsel dönüşüm ve güçlendirme işlemleri uygulanarak yapıların depreme karşı güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır."