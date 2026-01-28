3,8'lik deprem ne anlama geliyor? "Bölge pasif değil, iki fay hattı arasındaki sahil şeridi risk altında"

Karadeniz'in kıyı kesimlerini, dolayısıyla Trabzon'u etkileyen doğudan batıya doğru uzanan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve kuzeyden de sahile paralel uzanan Karadeniz Fayı'nın sıralandığına işaret eden Sayıl, şu değerlendirmede bulundu:

"- Güneyde bulunan KAFZ çok aktif, Karadeniz Fayı ise yavaş hareket eden bir faydır. Magnitüdü 7,0'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan KAFZ'ın, ilimize en yakın mesafesi 100-150 kilometredir.

- Bu fay üzerinde bu büyüklükteki depremler meydana geldiğinde Trabzon ve çevresi, özellikle sahil kesimi gibi zayıf zemin özelliğindeki yerler de bu depremleri, oldukça şiddetli bir şekilde hissedecektir.

- Zira KAFZ üzerinde meydana gelen ve Türkiye'de yaşanan en büyük depremlerden olan 1939 Erzincan Depremi Trabzon'da da hissedilmiş, AFAD verilerine göre 12 kişinin ölümüne, 318 binanın yıkılmasına yol açmıştır."