39 ilçe tek tek incelendi: İstanbul'da sel riski altındaki beş ilçe belli oldu

24.03.2026 11:25

Son Güncelleme: 24.03.2026 11:26

İstanbul'da sel riskinin en yüksek olduğu beş ilçe belirlendi. Beş ilçe arasında Avrupa Yakası'ndaki noktalar ön plana çıkıyor.

İklim değişikliğiyle birlikte etkisi ve sayısı son yıllarda artan seller, yoğun yapılaşmayla birleşip ciddi riskler oluştururken kent içindeki drenaj sorunları ve betonlaşma, yağışların taşkınlara dönüşmesine zemin hazırlıyor.

 

Bu nedenle, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle İstanbul için sel riski haritası hazırlandı.

Projenin yürütücüsü Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekçioğlu, iklim değişikliği ve yoğun kentleşme baskısıyla şiddetli yağışlara bağlı sel olaylarının artması nedeniyle çalışmayı Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

 

İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması başlıklı çalışmada kentin ilçe ölçeğindeki sel riskleri, Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla birlikte ele alınarak değerlendirildi.

TÜM İLÇELER TEK TEK İNCELENDİ

Çalışmada riski artıran faktörlerin yanı sıra bölgedeki uyum kapasitesi gibi riski azaltıcı unsurları da değerlendirdiklerini kaydeden Ekmekcioğlu, şunları kaydetti:

 

"- Tehlike bağlamında yaklaşık 15 farklı göstergeyi, risk bağlamında ise hem kırılganlık hem de maruziyet olarak toplamda yaklaşık 20 göstergeyi ilçe bazlı olarak belirledik.

 

- Her bir göstergeye ilişkin verileri toplayarak analiz ettik ve İstanbul genelinde sel riskinin mekansal dağılımını ortaya koyduk."

SEL RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

Çalışmaya göre, sel riskinin en fazla olduğu ilçeler şöyle sıralandı:

 

  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Bağcılar
  • Güngören
  • Beyoğlu

 

Sel riskinin en az ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak belirlendi.

 

Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer'in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası'nda Şile'de sel riskinin görece daha az olduğunu aktardı.

İSTANBUL'DA SEL RİSKİ OLAN İLÇELER SIRALAMASI

Ekmekcioğlu'nun verdiği bilgilere göre, ilçelerin sel riski sıralaması ve risk puanları şöyle:

 

Sıralama İlçeler Risk Puanı

1 Fatih 0,7750

2 Gaziosmanpaşa 0,7505

3 Bağcılar 0,7340

4 Güngören 0,7305

5 Beyoğlu 0,7211

6 Bahçelievler 0,7109

7 Bayrampaşa 0,7093

8 Zeytinburnu 0,6812

9 Esenler 0,6616

10 Kağıthane 0,6516

İSTANBUL'DA SEL RİSKİ OLAN İLÇELER SIRALAMASI

11- Şişli 0,6392

12- Esenyurt 0,6142

13- Küçükçekmece 0,5816

14- Kadıköy 0,5615

15- Ataşehir 0,5366

16- Ümraniye 0,5339

17- Üsküdar 0,5297

18- Bakırköy 0,4818

19- Sultanbeyli 0,4576

20- Sultangazi 0,4542

İSTANBUL'DA SEL RİSKİ OLAN İLÇELER SIRALAMASI

21- Kartal 0,4478

22- Beşiktaş 0,4301

23- Avcılar 0,4090

24- Beylikdüzü 0,3983

25- Sancaktepe 0,3941

26- Maltepe 0,3803

27- Pendik 0,2895

28- Başakşehir 0,2880

29- Arnavutköy 0,2877

30- Tuzla 0,2865

İSTANBUL'DA SEL RİSKİ OLAN İLÇELER SIRALAMASI

31- Büyükçekmece 0,2821

32- Eyüpsultan 0,2685

33- Çatalca 0,2371

34- Beykoz 0,2338

35- Çekmeköy 0,2212

36- Sarıyer 0,1880

37- Silivri 0,1831

38- Şile 0,1377

39- Adalar 0,1376

"İSTANBUL'UN YÜZDE 10'U YÜKSEK TEHLİKE ALTINDA"

Riskin en önemli unsurunun insan varlığı, dolayısıyla nüfus ve yapılaşma olduğunu kaydeden Ekmekcioğlu, şu bilgileri paylaştı:

 

"- İstanbul'un özellikle merkez kuşağına baktığımızda yani nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar gibi bölgelere baktığımızda buralarda sel riskinin fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

 

- Bizi aynı zamanda bu noktada geçmişte meydana gelmiş kronik sel baskınları doğruluyor. Yine keza Fatih'i de buna örnek verebiliriz. Avrupa Yakası'nda bu ilçelerden bahsedebiliriz. Anadolu Yakası'na geldiğimizde de Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde sel riskinin Anadolu Yakası içerisinde yüksek olduğunu ifade edebiliriz.

 

Ancak Avrupa Yakası'ndaki ilçelerle kıyaslandığında burada sel riskinin biraz daha düşük olduğunu gözlemliyoruz."

 

Riskin yüksek olduğu bölgelerin İstanbul nüfusunun önemli bir bölümünü barındırdığına dikkati çeken Ekmekcioğlu, şöyle devam etti:

 

"- İstanbul için yaptığımız tehlike analizlerinde esasında şunu gördük, İstanbul'un yüzey alanı bakımından yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı yüksek tehlike, yüzde 10'luk bir kısmı orta tehlike, yüzde 80'lik bir kısmı ise düşük ve çok düşük olarak ifade edebileceğimiz kategorilerde sel tehlikesi altında.

 

- Ancak tekrar söylemek gerekir ki dikkat edilmesi gereken nokta özellikle yüksek tehlike altında olarak ifade ettiğimiz yüzde 10'luk bir yüzey alanı kısmı. Çok ciddi bir nüfus yoğunluğunu barındırıyor. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun etkisiyle sel riski artıyor."

 

SEL RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Ömer Ekmekcioğlu, sel riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

 

"- İstanbul gibi yoğun kentleşmiş bir şehirde biz aslında doğa temelli çözümleri, yağmur suyu hasadı, yağmur bahçeleri, geçirimli zeminler gibi doğadan esinlenen çözümleri öneriyoruz.

 

- Bu noktada özellikle çatılarda yağmur suyunun biriktirilmesi, hem yağmur suyunun geri kazanımı bağlamında farklı bir kullanım alternatifi olarak değerlendirilmesini hem de özellikle çok hızlı şekilde yağmur suyunu akışa geçiren çatılarda yağmur suyunun tutulması ve yağışın akışa dönüşmesinin geciktirilmesi, İstanbul'da sel tehlikesiyle baş etme noktasında hayata geçilecek önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor."

