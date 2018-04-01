395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı
DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikada üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör, 280 tekerlekli, 70 metre uzunluğundaki araçla taşındı. Dev aracın geçişi sırasında D-100 Karayolu'nun Dilovası ile Hereke kesimi ulaşıma kapandı. Yarım saatlik yol, yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyen araçla 6,5 saatte alındı, transformatör Derince Limanı'na taşındı.
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1Kocaeli Gebze'de bulunan GE Gebze Güç Transformatörleri fabrikasında üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör 280 tekerlekli 70 metre uzunluğundaki araçla taşındı.
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2Saat 01.30 sıralarında hareket eden araç D-100 Karayolu'na çıkarken, 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapatıldı.
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3Trafik ve Karayolları ekipleri önlemler alırken, araca eskortluk yaptı. Yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyen araç Dilovası kesimine geldiğinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Hereke geçilene kadar yol ulaşıma kapalı tutulurken, araçlar TEM yoluna yönlendirildi.
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4Gebze'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Derince Limanı'na araç yaklaşık 6,5 saatte ulaştı.
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5GE Gebze Güç Trasformatörleri Fabrikası'nda üretilen 395 tonluk 820 MVA 400 KV'lik step-up transformatörünün gemiyle Yunanistan'a götürülerek, buradaki Ptolemais Santrali'ne kurulacağı öğrenildi.
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6820 MVA'lık step-up transformatörünün Türkiye'de üretilen en büyük güç transformatör olduğu, aynı zamanda Yunanistan'da kullanılacak olan en büyük transformatörü olma özelliğini de taşıdığı belirtildi.
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